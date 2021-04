Raimondo Todaro ospite ad Amici 20 | il ballerino ritroverà l’ex moglie Francesca Tocca

Advertising

PasqualeMarro : #RaimondoTodaro l’annuncio che non ti aspetti. Fan impazziti - Quellochetutti1 : RT @laqueenharagion: ?ANTICIPAZIONI? Raimondo Todaro sarà ospite del Daytime di Amici domani o dopodomani Che ne pensate? #Amici20 #Amicis… - laqueenharagion : ?ANTICIPAZIONI? Raimondo Todaro sarà ospite del Daytime di Amici domani o dopodomani Che ne pensate? #Amici20… - nickluvbib : RT @amicii_news: ?? Raimondo Todaro giudicherà nel corso del DayTime pomeridiano di Amici in onda tutti i giorni una gara di ballo fra i rag… - Hely_aa : RT @chiaraistyping: Sono in attesa di Carolyn Smith pronta a cacciare Raimondo Todaro da Ballando se trova Martina migliore rispetto agli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro

Intanto,è pronto a sbarcare ad Amici. Grande colpo per Maria De Filippi che è riuscita a mettere le basi per questo inedito incrocio televisivo fra Amici e Ballando con le stelle. ...ospite ad Amici 2021/ Incontro con l'ex moglie Francesca Tocca? Martina e Raffaele al centro dei nuovi guanti di sfida? Se nelle scorse settimane è andato allo scontro con Anna ...Ad Amici 20 arriva il ballerino Raimondo Todaro per giudicare i talenti che sono rimasti ancora in corsa per la vittoria finale.A rilanciare la notizia è il sito TvBlog, che dà per certa la partecipazione, nel corso della prossima puntata di Amici 20, del ballerino Raimondo Todaro. Divenuto celebre soprattutto per il suo ruolo ...