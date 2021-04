Raggi: “Ok dal Governo per gli Europei di calcio all’Olimpico con pubblico in presenza” (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Gli Europei di calcio si giocheranno allo stadio Olimpico con il pubblico in presenza. Ringrazio il Governo. È arrivato l’ok anche dopo la nostra richiesta. È una bella notizia, un grande risultato per Roma e l’Italia!”. Lo annuncia la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su twitter. GRAVINA (FIGC): “UN MESSAGGIO DI GRANDE FIDUCIA” Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Gli Europei di calcio si giocheranno allo stadio Olimpico con il pubblico in presenza. Ringrazio il Governo. È arrivato l’ok anche dopo la nostra richiesta. È una bella notizia, un grande risultato per Roma e l’Italia!”. Lo annuncia la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su twitter. GRAVINA (FIGC): “UN MESSAGGIO DI GRANDE FIDUCIA”

Advertising

lucianonobili : «Se il Pd si allea con i grillini, non entreremo in questa alleanza. No con i sovranisti, no con i populisti. A… - RetwittL : RT @suaperfidia: Salì la luna dal monte Sannino e rischiarò la costa, le colline, i dirupi. I villaggi che orlavano la valle sembrarono ap… - Agenzia_Dire : Secondo la comunicazione ufficiale inviata da #ValentinaVezzali almeno il 25% di tifosi potrà assistere ai quattro… - Alice70A : RT @suaperfidia: Salì la luna dal monte Sannino e rischiarò la costa, le colline, i dirupi. I villaggi che orlavano la valle sembrarono ap… - SalaLettura : RT @suaperfidia: Salì la luna dal monte Sannino e rischiarò la costa, le colline, i dirupi. I villaggi che orlavano la valle sembrarono ap… -