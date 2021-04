Pressing per il ritiro di Raggi, la sindaca resiste: 'Non interrompo percorso. Accordi sì, ma con regole nostre' (Di martedì 13 aprile 2021) E' stato anche creato un sito internet Raggiungile all'indirizzo www.comitatopervirginia.it nel quale sono state istituite una serie di funzionalità per chiunque volesse partecipare a vario titolo, ... Leggi su romatoday (Di martedì 13 aprile 2021) E' stato anche creato un sito internetungile all'indirizzo www.comitatopervirginia.it nel quale sono state istituite una serie di funzionalità per chiunque volesse partecipare a vario titolo, ...

Advertising

fattoquotidiano : Centrodestra e renziani, pressing su Draghi per riaprire in anticipo: “Decidere ora le date”. Speranza: “Non brucia… - LegaSalvini : LEGA IN PRESSING PER RIAPRIRE E DRAGHI ACCELERA SUI SOSTEGNI - NicolaPorro : ?? Agenti in strada ma poche #vaccinazioni, pressing delle #Regioni per riaprire, la folle proposta della ?????????? ????????… - PaoloCaminiti1 : RT @ilgiornale: Centrodestra in pressing per un cambio al ministero della Salute. Ora il premier studia la strategia per sostituirlo dopo u… - Telefriuli1 : Tampone negativo per entrare a teatro, i professionisti dello spettacolo perplessi Franceschini in pressing sul Cts… -