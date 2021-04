(Di martedì 13 aprile 2021) Non solo (per fortuna) discriminazione verbale, insulti e razzismo. I, a volte, si fanno anche portatori di speranza, di storie che trasmettono solidarietà e fiducia nel prossimo. Proprio come ...

Advertising

Gazzetta_it : #Osimhen rintraccia la ragazza cercata su #Instagram: 'Grazie, Dio vi benedica' - blak_chyniz : RT @Gazzetta_it: #Osimhen rintraccia la ragazza cercata su #Instagram: 'Grazie, Dio vi benedica' - TeleseStefano : RT @Gazzetta_it: #Osimhen rintraccia la ragazza cercata su #Instagram: 'Grazie, Dio vi benedica' - sportli26181512 : Osimhen rintraccia la ragazza cercata sui social: 'Grazie, Dio vi benedica': Osimhen rintraccia la ragazza cercata… - LifeIsTrap94 : RT @Gazzetta_it: #Osimhen rintraccia la ragazza cercata su #Instagram: 'Grazie, Dio vi benedica' -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen rintraccia

Così, dopo le foto del suo gol nella vittoria sulla Samp,ha postato una storia decisamente di altri toni con l'immagine della giovane in strada: "Chiunque abbia qualche informazione su di ...Così, dopo le foto del suo gol nella vittoria sulla Samp,ha postato una storia decisamente di altri toni con l'immagine della giovane in strada: "Chiunque abbia qualche informazione su di ...Osimhen sui social annuncia di aver rintracciato una ragazza disabile intenta a vendere acqua in strada a Lagos: "Grazie a chi mi ha aiutato", ha scritto. Ora gli aiuti ...sui social Victor Osimhen aveva lanciato un appello sui social network. L'attaccante del Napoli aveva chiesto ai suoi follower di poter rintracciare quella donna. In breve tempo grazie al web il ...