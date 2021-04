OMS avverte: “Contagi stanno risalendo. Serve approccio coerente e coordinato” (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – L’OMS lancia un nuovo allarme sulla crescita dei Contagi Covid a dispetto dell’avanzamento della campagna di vaccinazioni ed avverte: “Serve un approccio coerente e coordinato” per contenere la pandemia, uno “sforzo” di tutti nel rispettare le misure di salute pubblica ed un “acceso equo” ai vaccini. “La via d’uscita in sicurezza passa da qui”, afferma il Direttore Generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ricordando che “dopo 6 settimane consecutive di calo nei casi di Covid-19 nel mondo, abbiamo visto 7 settimane consecutive di Contagi in crescita e 4 settimane di morti in aumento. La scorsa settimana è stato registrato il quarto numero più alto di casi settimanali finora”. L’Organizzazione si mostra anche preoccupata per l’andamento dei ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – L’OMS lancia un nuovo allarme sulla crescita deiCovid a dispetto dell’avanzamento della campagna di vaccinazioni ed: “un” per contenere la pandemia, uno “sforzo” di tutti nel rispettare le misure di salute pubblica ed un “acceso equo” ai vaccini. “La via d’uscita in sicurezza passa da qui”, afferma il Direttore Generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ricordando che “dopo 6 settimane consecutive di calo nei casi di Covid-19 nel mondo, abbiamo visto 7 settimane consecutive diin crescita e 4 settimane di morti in aumento. La scorsa settimana è stato registrato il quarto numero più alto di casi settimanali finora”. L’Organizzazione si mostra anche preoccupata per l’andamento dei ...

