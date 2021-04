Oculus annuncia il suo primo Gaming Showcase | appuntamento al 21 aprileHDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021) Il mondo della VR sta vivendo un periodo particolarmente positivo anche grazie alle ottime performance diQuest 2 – il visore stand-alone di cui via abbiamo parlato nella nostra recensione – e pare proprio cheintenda ulteriormente rafforzare la sua posizione nel mondo delattraverso la creazione di un proprio evento dedicato ai nuovi titoli in arrivo sulla sua piattaforma. L’in questione è l’to nelle scorse ore dall’azienda e in programma per il prossimo 21 aprile. Si tratta senza dubbio di una notizia molto importante per i fan della VR, in quanto ci troviamo davanti ad uno dei pochissimi eventi di settore dedicati esclusivamente ai giochi in realtà virtuale. Precedentemente simili ...

Oculus ha rivelato i dettagli dell'evento in un post sul blog ufficiale, promettendo che questo show è "interamente dedicato ai giochi stellari su tutta la piattaforma". Precedentemente simili appuntamenti erano integrati nel corso dell'Oculus Connect, mentre ora il tutto è stato promosso ad evento stand-alone. Durante il Gaming Showcase verranno annunciate novità su Pistol Whip, Lone Echo 2, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge e altro. L'appuntamento in questione è l'Oculus Gaming Showcase, annunciato nelle scorse ore dall'azienda e in programma per il prossimo 21 aprile. Si tratta senza dubbio di una notizia molto importante per i fan della VR.