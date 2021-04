O Sarai Ribelle o Non Sarai, l’assembramento musicale di protesta (Di martedì 13 aprile 2021) Get up, stand up/Stand up for your right/Get up, stand up/Don’t give up you fight”. E’ tutto qui, nell’innodia di Bob Marley. 1973, l’album si chiama, programmaticamente, “Burnin‘”. Il mondo scoppia di rivendicazioni, di orgoglio, e la Jamaica è il suo epicentro. Che ne è del sangue giovane, musicale sangue che gridava la propria insofferenza? Oggi, finite le ideologie e soprattutto le idee, in questi grigi e uggiosi tempi di conformismo linguistico e artistico non meno che politico, Antonello Cresti mette in piedi una manifestazione sonora “O Sarai Ribelle o non Sarai”, un ‘assembramento musicale’ edito da Hellbones Records, composta di musicisti e cantanti che osano contraddire e lanciare uno sberleffo al potere e alla narrazione dominante. Musicologo e autore di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Get up, stand up/Stand up for your right/Get up, stand up/Don’t give up you fight”. E’ tutto qui, nell’innodia di Bob Marley. 1973, l’album si chiama, programmaticamente, “Burnin‘”. Il mondo scoppia di rivendicazioni, di orgoglio, e la Jamaica è il suo epicentro. Che ne è del sangue giovane,sangue che gridava la propria insofferenza? Oggi, finite le ideologie e soprattutto le idee, in questi grigi e uggiosi tempi di conformismo linguistico e artistico non meno che politico, Antonello Cresti mette in piedi una manifestazione sonora “Oo non”, un ‘assembramento’ edito da Hellbones Records, composta di musicisti e cantanti che osano contraddire e lanciare uno sberleffo al potere e alla narrazione dominante. Musicologo e autore di ...

funkymove_tw : RT @CristianoContin: Non ci può essere bellezza dove non c'è libertà. il 25 Aprile uscirà su Bandcamp e YouTube '... O SARAI RIBELLE O NON… - CristianoContin : Non ci può essere bellezza dove non c'è libertà. il 25 Aprile uscirà su Bandcamp e YouTube '... O SARAI RIBELLE O… - MATTEOSEVE : @N_DeGirolamo @RaiUno @CarloCalenda @BeppeConvertini Sarai tu un po' ribelle è stata anche ieri una puntata interes… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarai Ribelle O Sarai Ribelle o Non Sarai, l'assembramento musicale di protesta ... in questi grigi e uggiosi tempi di conformismo linguistico e artistico non meno che politico, Antonello Cresti mette in piedi una manifestazione sonora "O sarai ribelle o non sarai", un '...

Angelina Jolie, nel nuovo mondo Quello che segue è il ritratto di una donna, una madre e una ribelle. Con due decenni di esperienza ... E più tardi quest'anno sarai sul grande schermo in Eternals della Marvel, con Richard Madden e ...

O Sarai Ribelle o Non Sarai, l’assembramento musicale di protesta OptiMagazine Usa verso sospensione del vaccino Johnson&Johnson, Nyt Gli Stati Uniti intendono sospendere l'utilizzo del vaccino Johnson & Johnson dopo alcuni casi di coagulazione.

Coronavirus: UFSP, oltre 200'000 nuove vaccinazioni in 7 giorni Le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Svizzera nella settimana dal 5 aprile al 11 aprile sono state 210'279. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi sul sito dell'Ufficio federale de ...

... in questi grigi e uggiosi tempi di conformismo linguistico e artistico non meno che politico, Antonello Cresti mette in piedi una manifestazione sonora "Oo non", un '...Quello che segue è il ritratto di una donna, una madre e una. Con due decenni di esperienza ... E più tardi quest'annosul grande schermo in Eternals della Marvel, con Richard Madden e ...Gli Stati Uniti intendono sospendere l'utilizzo del vaccino Johnson & Johnson dopo alcuni casi di coagulazione.Le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Svizzera nella settimana dal 5 aprile al 11 aprile sono state 210'279. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi sul sito dell'Ufficio federale de ...