New York Times | «Gli Usa chiedono  la sospensione di Johnson & Johnson»

Ultime Notizie dalla rete : New York

Agenzia ANSA

Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta ilTimes sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa ...Proprio il giorno dell'arrivo delle prime scorte di vaccino Johnson & Johnson in Italia , da oltreoceano arriva una notizia preoccupante: ilTimes riferisce che le agenzie sanitarie federali hanno chiesto una pausa immediata nell'uso del vaccino monodose di J & J "dopo che sei destinatari negli Stati Uniti hanno sviluppato una ...Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare ...Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for ...