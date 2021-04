Neve torna a bassa quota in Alto Adige (Di martedì 13 aprile 2021) In Alto Adige la Neve è tornata anche a bassa quota. I pendii della conca di Bolzano, questa mattina, sono innevati fino a circa 500 metri di quota. Sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e i 40 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Inlata anche a. I pendii della conca di Bolzano, questa mattina, sono innevati fino a circa 500 metri di. Sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e i 40 ...

Sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e i 40 centimetri di neve fresca. La giornata inizierà con cielo molto nuvoloso e precipitazioni residue. Con il passare delle ore dalla Val Venosta arriveranno

Neve torna a bassa quota in Alto Adige - Cronaca Agenzia ANSA La neve torna a bassa quota in Alto Adige. Sulle Dolomiti caduti dai 20 ai 40 centimetri BOLZANO. In Alto Adige la neve è tornata anche a bassa quota. I pendii della conca di Bolzano, questa mattina, sono innevati fino a circa 500 metri di quota. Sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e i ...

Previsioni meteo Roma e Lazio domani mercoledì 14 aprile: torna sole, ma temperature ancora basse Torna il sole sulla Capitale ... di aria fredda dalle latitudini artiche e con nuove fasi fortemente perturbate". Questo potrebbe portare neve e gelo anche a basse quote in tutta la penisola. Le ...

