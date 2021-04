Napoli-Sarri si può! De Laurentiis ricuce il rapporto con l’ex tecnico e in città l’entusiasmo è alle stelle! (Di martedì 13 aprile 2021) Non c’è l’ufficialità, né ci sarà a breve ma le strade del Napoli e di Maurizio Sarri potranno ricongiungersi dopo anni di lontananza e perché no, di nostalgia. E’ chiaro che il rapporto del mister con l’ambiente azzurro e la società non si sia mai davvero spezzato. D’altronde tre stagioni al cardiopalmo e sempre in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Non c’è l’ufficialità, né ci sarà a breve ma le strade dele di Mauriziopotranno ricongiungersi dopo anni di lontananza e perché no, di nostalgia. E’ chiaro che ildel mister con l’ambiente azzurro e la società non si sia mai davvero spezzato. D’altronde tre stagioni al cardiopalmo e sempre in L'articolo

ProfCampagna : @AgostinoMatteis @RafAuriemma @sscnapoli Ovviamente. Il calcio deve essere divertimento. Ma, quando si devono racco… - BrunoOrso1 : @antonio_gaito Come ho già detto, al nord conviene che ci sia lui a Napoli! Con la stessa squadra Sarri avrebbe fatto i punti dell'Inter! - Lelle__94 : @giuli_valle @antofns @gamonapoli @95Marcov O ci sono i presupposti del ritorno oppure no. Non è una nuova conoscen… - 1984_loco : RT @GA7_Official: ?? ALLENATORE #NAPOLI! #Sarri: per lui il Napoli sarebbe la priorità assoluta. Ne parlo qui! ???? - ContropiedeA : Il record appartiene all'Inter di Mancini 2006/7con 17 successi ; il Napoli di Sarri raggiunse 13 successi -