Nadal-Delbonis in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021

(Di martedì 13 aprile 2021) Rafaelsfiderà Federico, in occasione del secondo turno deldi. Il talentuoso iberico esordirà nel Principato dopo aver usufruito di un bye al primo turno, affrontando l’argentino, fautore dell’eliminazione prematura di Adrian Mannarino. Scontro complesso per, considerando l’abilità del sudamericano sul rosso, sebbene sia un match alla portata del maiorchino. La sfida andrà in scena mercoledì 14 aprile, conattualmente da definire ufficialmente. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201, 204 e 205), con livefruibile tramite la piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati dell’emittente. In alternativa, Sportface.it garantirà ...

... ma pure gli scontri Martinez -e Hanfmann - Popryn. (agg Michela Colombo) Carla Suarez ... È questo uno degli appuntamenti che hanno visto brillare Rafafin dalla giovanissima età: il ......exempt per il tabellone principale dell Argentina Open di Buenos Aires al via oggi (primo turno contro Federico). GIOCATORE VITTORIE - SCONFITTE PERCENTUALE Cerundolo 5 - 0 100%1008 - ...Rafael Nadal sfiderà Federico Delbonis, in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Come e quando seguire il match in diretta televisiva e in streaming ...Diretta Atp Montecarlo 2021 streaming video tv: orario e risultato live della prima giornata del torneo Masters 1000, inizia la stagione sulla terra rossa.