Masters1000 Montecarlo | Jannik Sinner travolge Ramos-Vinolas e sfiderà Djokovic al 2° turno!

(Di martedì 13 aprile 2021) Prova superata e in maniera brillante.comincia con il piglio giusto la sua avventura neldi. L’azzurrino, n.22 del mondo, ha sconfitto in 1 ora e 25 minuti di partita lo spagnolo Albert(n.46 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4. Una partita che, dopo una partenza lenta, ha visto l’altoatesino dominare la scena al cospetto di un giocatore insidioso sulla terra, ricordando la Finale raggiunta in questo torneo nel 2017, nonché la recente semifinale nell’ATP di Marbella. Una dimostrazione di grande maturità diche ha saputo adattarsi splendidamente a questa superficie, considerando il suo primo incontro ufficiale sul rosso. E dunque nel prossimo turno ci sarà l’atteso confronto con il n.1 del mondo Novak ...

Jannik Sinner sfiderà Albert Ramos Vinolas nel primo turno del Masters 1000 di. La sfida l'italiano classe 2001, numero 22 della classifica ATP e il 33enne spagnolo che occupa attualmente ...Dove vedere Fognini - Kecmanovic in TV e diretta streaming per ilMasters 1000 La partita tra Fognini e Kecmanovic sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. La sfida valida per il primo ...Lo ha annunciato questa mattina l'account ufficiale di Atp, su Twitter. Torneo finito per Medvedev, che salta così le prossime partite in programma al Masters 1000 di Montecarlo, in corso questa ...Il 19enne di Sesto Pusteria supera in due set Albert Ramos-Vinolas e si regala Djokovic (nella foto Sinner e Berrettini) ...