Mascherine contraffatte: 250 milioni di Ffp2 ed Ffp3 verso il ritiro? L'inchiesta (Di martedì 13 aprile 2021) Mascherine contraffatte provenienti dalla Cina: indaga la Guardia di Finanza. Potrebbe essere necessario ritirare milioni e milioni di dispositivi Ffp2 ed Ffp3 dagli ospedali di tutta Italia perché, in sostanza, non "funzionano". L'inchiesta della GdF di Gorizia Mascherine contraffatte: potrebbe essere necessario ritirare dagli ospedali italiani ben 250 milioni di dispositivi Ffp2 ed Ffp3. In pratica, quasi la metà di quelle importate nel nostro paese dall'inizio dell'epidemia di Covid (circa 530 milioni). Il caso è scoppiato in seguito alle indagini della Guardia di Finanza di Gorizia che si sono concentrate su 12 lotti giunti dalla Cina a ...

