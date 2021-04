LOL – Chi ride è fuori, quando esce la seconda stagione? Luca Ward si propone (Di martedì 13 aprile 2021) Nonostante siano passati cinque giorni dagli ultimi due episodi, LOL – Chi ride è fuori continua ad essere il programma più chiacchierato del momento. Tra il “bastone sonoro” di Frank Matano, Elio in versione Mona Lisa a quattro braccia che balla il tip-tap e l’ormai iconico “So Lillo“, il comic show è un concentrato di gag … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 aprile 2021) Nonostante siano passati cinque giorni dagli ultimi due episodi, LOL – Chicontinua ad essere il programma più chiacchierato del momento. Tra il “bastone sonoro” di Frank Matano, Elio in versione Mona Lisa a quattro braccia che balla il tip-tap e l’ormai iconico “So Lillo“, il comic show è un concentrato di gag … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

team_world : Forse non lo sai, ma ci sono dei contenuti extra INEDITI di LOL: CHI RIDE È FUORI. Ecco dove e come vederli ??… - marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - fiofineline : @missiteveryday come se non sapessi per chi sono lol - AndrewPattone : Ho appena sognato che in tv c’era un programma tipo LOL solo che erano tutti nudi, boni e arrapati e chi sborrava veniva eliminato -