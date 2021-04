Lazio, scuole aperte e boom di classi in quarantena (Di martedì 13 aprile 2021) Priorità alla riapertura delle scuole nonostante i rischi, questa è la linea del Governo Draghi supportata dal Ministro della Salute Speranza. Quel ‘nonostante i rischi’ però preoccupa famiglie, studenti e docenti: perché di fatto sono loro a dover fronteggiare l’esposizione al virus. Ma andiamo con ordine, una raccolta dei dati (fornita dalla La Repubblica) rivela che oltre 80 classi sono state poste in quarantena tra Asl Roma 1, 2 e 3. Leggi anche: Riapertura scuole oggi 12 aprile, Speranza: “Siamo consapevoli dei rischi” scuole aperte: boom di contagi nelle classi La riapertura è stata fortemente voluta dal Governo anche a fronte del blitz dai Nas; quando hanno verificato la presenza del virus sui mezzi di trasporto, successivamente accertata. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Priorità alla riapertura dellenonostante i rischi, questa è la linea del Governo Draghi supportata dal Ministro della Salute Speranza. Quel ‘nonostante i rischi’ però preoccupa famiglie, studenti e docenti: perché di fatto sono loro a dover fronteggiare l’esposizione al virus. Ma andiamo con ordine, una raccolta dei dati (fornita dalla La Repubblica) rivela che oltre 80sono state poste intra Asl Roma 1, 2 e 3. Leggi anche: Riaperturaoggi 12 aprile, Speranza: “Siamo consapevoli dei rischi”di contagi nelleLa riapertura è stata fortemente voluta dal Governo anche a fronte del blitz dai Nas; quando hanno verificato la presenza del virus sui mezzi di trasporto, successivamente accertata. ...

