"J&J è un vaccino importante, stop solo precauzionale", dice Speranza (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - "La scelta statunitense di sospendere il vaccino J&J è una scelta precauzionale e quella di J&J è anch'essa precauzionale. Il nostro auspicio è quello di poter sciogliere al più presto quei nodi per usare anche questo vaccino che sarebbe il quarto". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Porta a Porta. Sul vaccino anti-Covid Johnson&Johnson, la cui somministrazione in Usa è stata sospesa dall'Fda, ha aggiunto il ministro, "abbiamo fatto una riunione oggi pomeriggio con i nostri scienziati, con l'Agenzia italiana del farmaco, chiaramente siamo in collegamento con l'agenzia europea e valuteremo nei prossimi giorni appena Ema e gli americani ci daranno notizie più formali e definitive quale sarò la strada migliore". E ha aggiunto: "Ma io penso ... Leggi su agi (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - "La scelta statunitense di sospendere ilJ&J è una sceltae quella di J&J è anch'essa. Il nostro auspicio è quello di poter sciogliere al più presto quei nodi per usare anche questoche sarebbe il quarto". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, a Porta a Porta. Sulanti-Covid Johnson&Johnson, la cui somministrazione in Usa è stata sospesa dall'Fda, ha aggiunto il ministro, "abbiamo fatto una riunione oggi pomeriggio con i nostri scienziati, con l'Agenzia italiana del farmaco, chiaramente siamo in collegamento con l'agenzia europea e valuteremo nei prossimi giorni appena Ema e gli americani ci daranno notizie più formali e definitive quale sarò la strada migliore". E ha aggiunto: "Ma io penso ...

Ultime Notizie dalla rete : J&J vaccino Johnson & Johnson: Usa verso stop dopo casi di trombosi. Speranza: "Va utilizzato" Chi ha già sospeso J&J Accogliendo le raccomandazioni precauzionali di Cdc e Fda, lo stato di New York ed il distretto di Columbia , della capitale Washington, hanno sospeso la somministrazioni di ...

