(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 16’00 di oggi 13 aprile, sono intervenuti in via Del Corso a, per unche si è sviluppato neldi un edificio del posto, ed ha interessato anche parte del tetto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato la squadra del locale distaccamento e la squadra del distaccamento di Lioni, supportate da un’autoscala giunta dalla sede centrale di Avellino. Il personale intervenuto, immediatamente halo, portando in luogo sicuro anche una persona disabile. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della struttura sono durate circa tre ore. Non si sono registrate persone coinvolte tra i residenti, tranne un ...

Advertising

anteprima24 : ** Incendio in un sottotetto a Montella: stabile evacuato a scopo precauzionale ** - irpiniatimes1 : Incendio nel sottotetto di un edificio: Vdf mettono in salvo una persona disabile -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio sottotetto

Irpinia News

Lo dimostra anche l'allarmea Valdaora, nel tardo pomeriggio di giovedì 8 aprile, per un principio diin undi un'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco del circondario,......sarebbero sprigionate dalla canna fumaria e da questa al materiale accantonato nelche l'... aveva salvato il fratello dell'anziano " che all'epoca viveva con la moglie " da un altro...I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le 16 di oggi 13 aprile, sono intervenuti in via Del Corso a Montella, per un incendio che si è sviluppato nel sottotetto di un edificio del posto, ed ha in ...Brucia il sottotetto, i vigili del fuoco salvano un disabile. I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 16’00 di oggi 13 aprile, sono intervenuti in via Del Corso a Montella, per un incendio ...