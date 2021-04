HTC Desire 21 Pro 5G sbarca ufficialmente in Italia a un prezzo discutibile (Di martedì 13 aprile 2021) Lo smartphone HTC Desire 21 Pro 5G è ufficialmente disponibile in Italia a 409 euro con display da 6,7 pollici a 90 Hz e Snapdragon 690 5G L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 13 aprile 2021) Lo smartphone HTC21 Pro 5G èdisponibile ina 409 euro con display da 6,7 pollici a 90 Hz e Snapdragon 690 5G L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

MobileBot01 : RT @androidworldit: Un Desire, nel 2021, in Italia ?? - androidworldit : Un Desire, nel 2021, in Italia ?? - KlaputK : @xkom_pl HTC desire s - SmartPrice_PK : Oppo Find X3 Pro vs. HTC Desire 21 Pro 5G Release Date and Price in Pakistan - Austin90590594 : @theoneplusclub Htc desire 626s -