Gucci e Balenciaga | collaborazione moda in arrivo?

(Di martedì 13 aprile 2021) Dopo aver presentato l’ultima collezione, Ouverture of Something that Never Ended, in una mini serie co-diretta da Gus Van Sant, Gucci svelerà questa settimana – il 15 aprile – le nuove creazioni moda per l’Autunno/Inverno 2021-22: il titolo della collezione in arrivo è Aria, e sarà presentata attraverso un omonimo film diffuso in tutto il mondo. E che, in tutta probabilità, celebrerà il centesimo anniversario della maison fiorentina assieme a una novità tanto inaspettata quanto accattivante. https://www.youtube.com/watch?v=kNiuHEOeNW0