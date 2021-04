Fincantieri | intesa con ArcelorMittal e PWI per riconversione tecnologica Ilva

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) –Italia (AMI) e Paul Wurth Italia (PWI) hanno firmato un Memorandum d’(MoU) per l’eventuale realizzazione di un progetto finalizzato alladel ciclo integrale esistente dell’acciaieria di Taranto di AMI secondo tecnologie ecologicamente compatibili. All’interno dello sviluppo del progetto i ruoli delle parti saranno così suddivisi: PWIT fornitore tecnologico la cui cultura impiantistica deriva da una compagnia storica quale Italimpianti, si occuperà di verificare la fattibilità tecnica dell’implementazione di nuove tecnologie nell’impianto esistente per migliorare l’impatto ambientale e definirà gli input necessari all’analisi di fattibilità economica; AMI si occuperà, quale gestore del sito industriale, della verifica di fattibilità produttiva delle nuove ...

