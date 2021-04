Dove terranno il corpo di Filippo e in che bara fino a che non morirà la Regina Elisabetta | roba da non credere

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) In attesa dei funerali del principe, che sisabato 17 aprile, continuano a inseguirsi febbrilmente gossip e indiscrezioni sulla famiglia reale inglese, scossa ovviamente dal ritorno per la triste occasione del principe Harry, per la prima volta in patria e al fianco di Carlo e William dopo l'intervista-bomba di lui e Meghan Markle, quest'ultima però assente. E le indiscrezioni, però, riguardano anche il consorte dellascomparso. E l'ultima è davvero sorprendente. Si parla dellache accoglierà il principe, unadi quercia inglese rivestita di piombo, si apprende. Una scelta di routine per i reali britannici, sempre seppelliti in bare ricoperte di piombo per preservare ilil più a lungo possibile. Si pensi che ...