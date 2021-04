Curry entra nella storia dei Warriors

(Di martedì 13 aprile 2021) Stephenè ufficialmente il miglior marcatori di tutti i tempidegli. I 53 punti messi a segnovittoria contro i Denver Nuggets lo hanno eletto il miglior marcatore all-time per punti superando un mito come Wilt Chamberlain, il cui record era fermo a 17. 783 punti segnati. Il numero 30 aveva bisogno di 19 punti per superare il record e che si è materializzato in un solo quarto, finendo la prima frazione di gioco con ben 21 punti. A fine incontro, dopo aver ricevuto i complimenti di tutta la squadra, ha ricreato la foto di Chamberlain che attestava il suo record da 100 punti. Cosa ha detto Stephen? Incredulo ma soddisfatto il numero 30 dei: “È pazzesco. Ogni volta che senti il nome di ...

