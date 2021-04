CR7 - Zlatan | l' ira di scoprirsi umani

Advertising

cornelis_man : @Mattia16031733 @pisto_gol Sai qual è il tuo difetto? Se questa cosa l aveva fatta CR7 o Lukaku, apriti cielo...l h… -

Ultime Notizie dalla rete : CR7 Zlatan

E i Grandi Sconfitti,e Ibra, masticano amaro. Milan e Juve restano progetti incompiuti nella ...Così Ronaldo getta via la maglia anche per quel gol sbagliato a porta vuota contro il Genoa e...... mentre il Milan potrà contare sull'acquisita trasversalità diIbrahimovic, passato con ... Il terreno di sfida è Instagram: la Juve fa sempre il botto con; il Milan celebra il pareggio all'...Ma dietro il nervosismo latente dei due totem c’è anche una battaglia contro l’anagrafe, il rifiuto ostinato di accettare il trascorrere del tempo, l’inesorabile tramonto di un’era. Così Ronaldo getta ..."CR7, bufera social. Ibra, bufera Covid. Ronaldo e la maglia lanciata: le critiche dei tifosi. Zlatan al ristorante in zona rossa. 'Per lavoro'. Recita così il titolo della copertina della prima ...