Covid | riaprono i parchi pubblici in un comune Napoletano

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCalano sotto quota 150 i casi di contagio alin città, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione riapre al pubblico due. A partire da domani, infatti, saranno nuovamente fruibili Villa del Parnaso e la villa comunale, chiusi da quasi tre mesi dopo l’impennata di positivi al Coronavirus. Villa del Parnaso in particolare sarà aperta dal 14 aprile al 30 maggio dalle 8 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.30; dal primo giugno al 30 settembre invece apertura dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 21, mentre il sabato e la domenica la chiusura sarà procrastinata di un’ora. Intanto i casi di contagio a Torre Annunziata complessivi sono arrivati a 141, visti i quattro nuovi tamponi positivi segnalati nelle ultime 24 ore e le undici guarigioni, ai quali vanno ...

