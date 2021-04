Covid: Lombardia, effettuati 38.490 tamponi, 1.975 i positivi, calano ricoverati (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36). E' quanto emerge dal bollettino odierno di aggiornamento sanitario della Regione che, a fronte di 38.490 tamponi effettuati, attesta 1.975 nuovi positivi (5,1%). I guariti/dimessi sono 3.227. I dati di oggi riportano, in particolare, 38.490 tamponi effettuati (di cui 20.528 molecolari e 17.962 antigenici) per un totale complessivo di 8.722.842 unità. I nuovi casi positivi sono 1.975 (di cui 62 'debolmente positivi'). I guariti/dimessi ammontano a un totale complessivo di 666.635 (+3.227), di cui 4.954 dimessi e 661.681 guariti. Sono invece 787 (-24) i ricoverati in terapia intensiva, mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Incontinuano a diminuire inelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36). E' quanto emerge dal bollettino odierno di aggiornamento sanitario della Regione che, a fronte di 38.490, attesta 1.975 nuovi(5,1%). I guariti/dimessi sono 3.227. I dati di oggi riportano, in particolare, 38.490(di cui 20.528 molecolari e 17.962 antigenici) per un totale complessivo di 8.722.842 unità. I nuovi casisono 1.975 (di cui 62 'debolmente'). I guariti/dimessi ammontano a un totale complessivo di 666.635 (+3.227), di cui 4.954 dimessi e 661.681 guariti. Sono invece 787 (-24) iin terapia intensiva, mentre ...

