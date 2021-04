Advertising

Daniele_Manca : Cile, il vaccino cinese ha efficacia bassa: il Paese torna in lockdown- ?@Corriere? ?@saragandolfi_? - fanpage : Daniele #DeRossi è stato dimesso dall'ospedale - repubblica : Covid, Daniele De Rossi dimesso dallo Spallanzani - dolceremi : RT @RaiNews: #DeRossi era stato ricoverato lo scorso 9 aprile - RaiNews : #DeRossi era stato ricoverato lo scorso 9 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Daniele

La febbre è andata via, la tosse si è attenuata. Sospiro di sollievo perDe Rossi . L'ex centrocampista della Roma e membro dello staff della Nazionale è stato dimesso dallo Spallanzani , confermano all'Ansa fonti della famiglia. ma i responsabili sanitari dell'...Non è uno stadio al limite, ma non è neanche unda curare a casa', aveva dettoDe Rossi in un audio inviato ad amici e conoscenti ma che era circolato in molte chat e sui social. Nell'...De Rossi è stato contagiato in Lituania, durante la gara di qualificazione ai mondiali giocata mercoledì 31 marzo. Oltre a lui, il Covid non ha risparmiato altri componenti dello staff del C.t.Daniele De Rossi è stato dimesso oggi dall’Ospedale Spallanzani, dove era stato ricoverato lo scorso 9 aprile a causa del Coronavirus.