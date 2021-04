Covid – 19, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di De Rossi e Gaia Lucariello (Di martedì 13 aprile 2021) Entrambi sono in ripresa, così come fanno sapere dall’ospedale Spallanzani Arrivano buone nuove sulle condizioni di Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma e da qualche mese nello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini e di Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi allenatore della Lazio anche lui positivo e in isolamento domiciliare. I due sono ricoverati da venerdì presso l’Ospedale Spallanzani di Roma da cui arrivano aggiornamenti fortunatamente positivi: ” Stanno bene Nei pRossimi giorni potranno entrambi andare a casa”. A confermarlo Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma. “Nei pRossimi giorni potranno andare a casa – ha proseguito in radio a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento-. Avevano bisogno ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 aprile 2021) Entrambi sono in ripresa, così come fanno sapere dall’ospedale Spallanzani Arrivano buone nuovedi Daniele De, ex calciatore della Roma e da qualche mese nello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini e di, moglie di Simone Inzaghi allenatore della Lazio anche lui positivo e in isolamento domiciliare. I due sono ricoverati da venerdì presso l’Ospedale Spallanzani di Roma da cui arrivanofortunatamente positivi: ” Stanno bene Nei pmi giorni potranno entrambi andare a casa”. A confermarlo Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma. “Nei pmi giorni potranno andare a casa – ha proseguito in radio a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento-. Avevano bisogno ...

