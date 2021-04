Coinbase sbarca in Borsa Ci possiamo fidare delle criptovalute?

Leggi su formiche

(Di martedì 13 aprile 2021)Global ha sempre cercato di essere più di un posto dove la gente compra e vende denaro digitale ed è proprio per questo motivo che ha deciso di entrare in: per diventare un ponte tra il mondoe la finanza convenzionale. La scorsa settimana, la Securities and Exchange Commission ha approvato la quotazione, ma in contrasto con le regolari offerte pubbliche iniziali (Ipo) “nessuna nuova azione sarà venduta e gli investitori esistenti non dovranno aspettare sei mesi prima di poter lanciare le loro azioni, il che significa che possono beneficiare di qualsiasi euforia iniziale e di un alto prezzoazioni.” Difatti, come riporta The Economist, “i risultati del primo trimestre di, rilasciati il 6 aprile, dovrebbero generare una certa esultanza. ...