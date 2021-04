Carfagna: “Il nostro obiettivo è il recupero dei divari sociali e territoriali del Sud” (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Ho inviato a Bruxelles la programmazione italiana del React Eu. Un traguardo importante. Siamo il Paese con la quota più alta dei fondi – 13,5 miliardi su 47,5 – ed era doveroso essere tra i primi a inviare alla Commissione europea il piano per utilizzare i finanziamenti”. Così la ministra per il Sud, Mara Carfagna (foto). “Il nostro obiettivo – aggiunge – è il recupero dei divari sociali e territoriali del Sud, a cui vanno circa i due terzi dei finanziamenti. Abbiamo scelto solo interventi effettivamente realizzabili. Non vogliamo aprire un libro dei sogni, ma avviare un grande progetto di ripresa”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Ho inviato a Bruxelles la programmazione italiana del React Eu. Un traguardo importante. Siamo il Paese con la quota più alta dei fondi – 13,5 miliardi su 47,5 – ed era doveroso essere tra i primi a inviare alla Commissione europea il piano per utilizzare i finanziamenti”. Così la ministra per il Sud, Mara(foto). “Il– aggiunge – è ildeidel Sud, a cui vanno circa i due terzi dei finanziamenti. Abbiamo scelto solo interventi effettivamente realizzabili. Non vogliamo aprire un libro dei sogni, ma avviare un grande progetto di ripresa”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

mara_carfagna : È stato pubblicato in #GazzettaUfficiale il bando per i 2800 tecnici nelle PA del #Sud. Una doppia opportunità per… - Lopinionista : Carfagna: “Il nostro obiettivo è il recupero dei divari sociali e territoriali del Sud” - mara_carfagna : Il nostro obiettivo è il recupero dei divari sociali e territoriali del #Sud, a cui vanno i 2/3 dei finanziamenti.… - domiversus : RT @GiusyVersace: 2gg fa abbiamo condiviso con il nostro Ministro per il #Sud @mara_carfagna spunti importanti per rilanciare e sostenere l… - mara_carfagna : RT @poliziadistato: #10aprile 169° #AnniversarioPolizia Oggi, più che mai, rinnoviamo il nostro impegno al vostro #servizio, nel ricordo di… -