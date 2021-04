Calciomercato Serie C, Lucchese: esonerato Lopez, c'è Di Stefano (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA - Avvicendamento in panchina per la Lucchese , penultima in classifica nel Gir. A di Serie C. Il club rossonero ha reso noto di aver esonerato mister Giovanni Lopez , affidando la panchina a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA - Avvicendamento in panchina per la, penultima in classifica nel Gir. A diC. Il club rossonero ha reso noto di avermister Giovanni, affidando la panchina a ...

Advertising

sportli26181512 : Pagellone di B: Monza, così la Serie A non arriva. Okoli fa godere l'Atalanta, Ceccaroni simbolo del Venezia: 10 Pi… - cmdotcom : Pagellone di B: Monza, così la Serie A non arriva. Okoli fa godere l'Atalanta, Ceccaroni simbolo del Venezia… - Mediagol : #Calciomercato #Lazio, Tare pesca in Serie B? Occhi puntati sull'ex Palermo Gallo. I dettagli - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: le ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Lucchese: esonerato Lopez, c'è Di Stefano: L'ex tecnico paga il penultimo posto in classific… -