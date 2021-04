Calcio: caso tamponi, Lazio presenta ricorso a Corte d'Appello Figc (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - La Lazio ha presentato il ricorso alla Corte d'Appello Figc per il caso tamponi Covid. Il Tribunale Federale aveva condannato il presidente biancoceleste Claudio Lotito a 7 mesi di inibizione e i medici del club Fabio Rodia e Ivo Pulcini a un anno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - Lahato ilallad'per ilCovid. Il Tribunale Federale aveva condannato il presidente biancoceleste Claudio Lotito a 7 mesi di inibizione e i medici del club Fabio Rodia e Ivo Pulcini a un anno.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio caso Protocolli Covid: la Lazio ricorre alla Corte d'appello Figc La Lazio ha presentato questa mattina il ricorso in corte d'appello Figc sul caso tamponi Covid, contro la sentenza di condanna del Tribunale Federale. Il club biancoceleste è stato condannato a versare 150.000 euro di multa al club biancoceleste; inoltre al presidente Claudio ...

