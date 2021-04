Bridgerton Shock arriva l’annuncio ufficiale | dopo l’addio del Duca di Hastings | i produttori hanno deciso di…

Advertising

katyqween : Marquei como visto Bridgerton - 1x2 - Shock and Delight -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton Shock

Velvet Gossip

C'è voluto un doppio annuncio. Ma non è bastato neppure questo. I fan disono ancora sottodopo l'annuncio (doppio, appunto) che nella seconda stagione non ci sarà Simon Basset. Niente Duca di Hastings. Niente … 'Tutto era già deciso' , ha detto a ..."Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma farà sempre parte della famiglia", ... E la notizia di certo non è stata unoper la star: l'impegno a breve termine è stato una parte ...Cari fan di Bridgerton, sappiate che questo mese le novità da assorbire sono tante. I primi del mese è arrivata una batosta difficile da mandare giù: il Duca di Hastings non sarà più parte ...Chris Van Dusen ha pubblicato la notizia sulla sua pagina Instagram: il fortunato show avrà anche le stagioni 3 e 4 ...