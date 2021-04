Bimbo rom torturato e ucciso, l’agghiacciante racconto del padre: “E’ stata la madre a massacrarlo” (Di martedì 13 aprile 2021) Roa, 13 apr — Vi ricorderete senz’altro di Alija Hrustic, il 26enne rom accusato di avere ucciso e torturato suo figlio di poco più di 2 anni perché non sopportava il suo pianto per un pannolino non cambiato. L’episodio risale al maggio del 2019. Immediatamente arrestato, era subito crollato riferendo agli inquirenti di avere agito «in un momento di rabbia», dopo aver fumato hashish, e di aver picchiato il suo Bimbo «fino a ucciderlo». Oggi, invece, Hrustic cambia versione. Nel corso dell’agghiacciante deposizione alla Corte d’Assise di Milano dove è imputato per omicidio volontario e tortura aggravati, l’uomo punta il dito verso la moglie, madre del piccolo Mehmed. «Io l’ho picchiato ma non forte, l’ho morsicato ma non forte. Mi sono preso la colpa per lei, che quella notte lo ha picchiato e gli ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 aprile 2021) Roa, 13 apr — Vi ricorderete senz’altro di Alija Hrustic, il 26enne rom accusato di averesuo figlio di poco più di 2 anni perché non sopportava il suo pianto per un pannolino non cambiato. L’episodio risale al maggio del 2019. Immediatamente arrestato, era subito crollato riferendo agli inquirenti di avere agito «in un momento di rabbia», dopo aver fumato hashish, e di aver picchiato il suo«fino a ucciderlo». Oggi, invece, Hrustic cambia versione. Nel corso deldeposizione alla Corte d’Assise di Milano dove è imputato per omicidio volontario e tortura aggravati, l’uomo punta il dito verso la moglie,del piccolo Mehmed. «Io l’ho picchiato ma non forte, l’ho morsicato ma non forte. Mi sono preso la colpa per lei, che quella notte lo ha picchiato e gli ha ...

Advertising

Krazy9Kat : RT @IlPrimatoN: 'L'ho morsicato ma non forte. Mi sono preso la colpa per lei, che quella notte lo ha picchiato e gli ha dato un pugno sull'… - IlPrimatoN : 'L'ho morsicato ma non forte. Mi sono preso la colpa per lei, che quella notte lo ha picchiato e gli ha dato un pug… -