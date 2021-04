Avanti un altro: “Faccio il ricch*one per hobby”, Sonia Bruganelli interviene sulla polemica (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di polemiche per Avanti un altro. Proprio alcuni giorni fa, un concorrente si è presentato di fronte alla corte di Paolo Bonolis svelando di fare “il ricchi*ne per hobby” scatenando la furia del web. Avanti un altro: “Faccio il ricch*one per hobby”, dopo la polemica parla Sonia Bruganelli Ad intervenire sulla spiacevole questione ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di polemiche perun. Proprio alcuni giorni fa, un concorrente si è presentato di fronte alla corte di Paolo Bonolis svelando di fare “il ricchi*ne per” scatenando la furia del web.un: “ilper”, dopo laparlaAd intervenirespiacevole questione ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

davidemaggio : Per alcuni equilibri precari a Cologno, il risultato di Avanti un Altro che accende la domenica sera e batte addiri… - StefanoGuerrera : sarà che io sono sempre stato team L’Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - davidemaggio : Avanti un altro a Cologno - folucar : RT @Amos8125: Tra l'altro tralasciando la minchiata del concetto aziendalista di servizio pubblico pure in campo privato e in settori non b… - rooosk1 : @/produzione sono stufa di subirmi solo daytime su Martina o iniziate a mandare in onda altro o smetto di vederli,… -