Alberghi, “per riaprire tutto serve un mese: estate a rischio se una data non arriva subito” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Simona Silva, direttrice di albergo: “Anche la gestione del booking è più complicata, non sapendo quanti ospiti si dovranno gestire” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 14 aprile 2021) Simona Silva, direttrice di albergo: “Anche la gestione del booking è più complicata, non sapendo quanti ospiti si dovranno gestire”

Ultime Notizie dalla rete : Alberghi per +40 MLD DI NUOVO DEBITO/ 'Ora aiutiamo subito le imprese, il Recovery non basta più' ... sia perché se le famiglie cominciano a considerare la possibilità davvero di fare delle vacanze si riesce a dare una spinta a quei settori che più hanno sofferto per le restrizioni come gli alberghi,...

Da Malta a Israele, le mete che aprono i confini ai viaggiatori ... ai primi 35mila visitatori verranno consegnati bonus da spendere direttamente negli alberghi, nei ... Non sono ammessi, per ora, i test rapidi antigenici. In Irlanda si entra con un test molecolare ...

Ex albergo in stile Liberty cerca il rilancio: diventerà foresteria di Luxottica BELLUNO - Naufragati i progetti di casa per anziani autosufficienti prima e di hotel dopo, il patron della “Nonno Nanni” non si arrende e ora punta ad una destinazione ...

Ristoranti e alberghi: quanto brucia il Covid? Le stime dell’Osservatorio sui bilanci pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti ...

