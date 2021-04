A febbraio produzione industriale in lieve aumento (Di martedì 13 aprile 2021) In lieve aumento la produzione industriale a febbraio. Secondo i dati Istat, è cresciuta dello 0,2% rispetto al mese precedente. Su base annua invece c’è stato un calo dello 0,6%. Rispetto a gennaio, sono i beni di consumo a trainare la crescita, mentre la produzione industriale è in calo per l’energia, i beni strumentali e i beni intermedi. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Inla. Secondo i dati Istat, è cresciuta dello 0,2% rispetto al mese precedente. Su base annua invece c’è stato un calo dello 0,6%. Rispetto a gennaio, sono i beni di consumo a trainare la crescita, mentre laè in calo per l’energia, i beni strumentali e i beni intermedi. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

