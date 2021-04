Ultimatum UEFA: ora Roma rischia davvero di salutare Euro 2020 (Di lunedì 12 aprile 2021) Deadline UEFA: le assicurazioni sulla presenza di pubblico agli Europei vanno date entro venerdì 16 aprile. Roma in bilico, ipotesi Istanbul Europei a Roma sempre più a rischio. Dopo i tentennamenti degli ultimi giorni, con il governo che prima ha aperto al parziale afflusso di spettatori all’Olimpico, salvo poi subire lo stop da parte del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021) Deadline: le assicurazioni sulla presenza di pubblico aglipei vanno date entro venerdì 16 aprile.in bilico, ipotesi Istanbulpei asempre più a rischio. Dopo i tentennamenti degli ultimi giorni, con il governo che prima ha aperto al parziale afflusso di spettatori all’Olimpico, salvo poi subire lo stop da parte del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

