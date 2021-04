Turchia e ' sofagate' | von der Leyen a Michel | mai più situazioni simili

(Di lunedì 12 aprile 2021) Incontro tra i due leader ad una settimana dallo scivolone durante la riunione a tre ad Ankara in cui Von derè stata lasciata senza sedia

A Bruxelles e sui social, lo sgarbo di Ankara viene subito ribattezzato '', con tanto di ... Laha ribadito che " il protocollo concordato con la delegazione ospite è stato rispettato ..., Erdogan riceve Ursula von der Leyen ma la lascia senza sedia BRUXELLES. La presidente della ... esattamente una settimana dopo l'incidente del "".Intanto la stampa locale turca è ritornata con diversi contributi sull'incidente del 'sofagate'. Per la stampa turca lo scompiglio, durante la visita di eminenti politici dell'Unione Europea in ...Era la prima volta che i due presidenti si parlavano dal 6 aprile scorso, da quando cioè è scoppiato il Sofagate, dopo la visita ufficiale ... Lo sgarbo diplomatico compiuto dalla Turchia, che in ...