Tempesta d'amore, anticipazioni 12 aprile: Ariane denuncerà Robert? (Di lunedì 12 aprile 2021) A Tempesta d'amore, Ariane Kalenberg ha gettato la maschera e tutti i suoi torbidi intrighi sono venuti alla luce provocando un vero e proprio disastro, a cominciare dall'infarto che ha colpito Werner quando ha saputo che ha venduto ad un prestanome della donna le sue quote e quelle di Robert fino ad arrivare al tentativo di strangolamento dello chef ai danni della Kalenberg. Le anticipazioni della soap opera di Rete 4 di oggi, lunedì 12 aprile, rivelano che Ariane, ora che detiene il 90% delle quote del Fürstenhof, si appresterà a compiere la sua vendetta contro Christoph. La perfida e cinica dark lady darà ordine di annullare tutte le prenotazioni dell'hotel per iniziare dei lavori all'impianto elettrico, ma sia Christoph che Werner crederanno che dietro il suo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Ad'Kalenberg ha gettato la maschera e tutti i suoi torbidi intrighi sono venuti alla luce provocando un vero e proprio disastro, a cominciare dall'infarto che ha colpito Werner quando ha saputo che ha venduto ad un prestanome della donna le sue quote e quelle difino ad arrivare al tentativo di strangolamento dello chef ai danni della Kalenberg. Ledella soap opera di Rete 4 di oggi, lunedì 12, rivelano che, ora che detiene il 90% delle quote del Fürstenhof, si appresterà a compiere la sua vendetta contro Christoph. La perfida e cinica dark lady darà ordine di annullare tutte le prenotazioni dell'hotel per iniziare dei lavori all'impianto elettrico, ma sia Christoph che Werner crederanno che dietro il suo ...

