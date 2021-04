Switch come PS5 e Xbox Series X/S: la carenza di componenti potrebbe influire sulla disponibilità della console quest'anno (Di lunedì 12 aprile 2021) Confermando parzialmente un report del mese scorso di Bloomberg, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha rilasciato una dichiarazione tramite a Nikkei (tradotta da VGC) in cui conferma che la carenza di componenti potrebbe influire sulla produzione di Nintendo Switch e sulla disponibilità al dettaglio quest'anno. Furukawa afferma che Nintendo è stata "in grado di garantire i materiali necessari per la produzione immediata di componenti per Switch". Tuttavia, a causa della forte domanda in Giappone e in altri paesi, "esiste la possibilità di una carenza per alcuni rivenditori in futuro". A questo punto, Furukawa non è sicuro di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021) Confermando parzialmente un report del mese scorso di Bloomberg, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha rilasciato una dichiarazione tramite a Nikkei (tradotta da VGC) in cui conferma che ladiproduzione di Nintendoal dettaglio. Furukawa afferma che Nintendo è stata "in grado di garantire i materiali necessari per la produzione immediata diper". Tuttavia, a causaforte domanda in Giappone e in altri paesi, "esiste la possibilità di unaper alcuni rivenditori in futuro". Ao punto, Furukawa non è sicuro di ...

Advertising

_collidere_ : E niente ho passato la giornata a giocare ad animal crossing, mi sono fatta l’abbonamento di Nintendo switch online… - piaumusic : @mondinet @jacopo_iacoboni Lungi da me voler difendere Huawei o la Cina, ma articoli come quello riportano informaz… - dreyfix : @OctavianZaki Ricordo che sei stato tu il primo a ipotizzarmi come switch ?? - Reizan3 : Si, è così che conserverò cyberpunk fintanto che ci giocherò. Perché? Perché chi ha creato il confezionamento della… - arty_stu : @cosmos_mad Come prima console Nintendo è fantastica! Il problema è che i poveracci che come me possedevano un Wii… -