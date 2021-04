Serie B, 10 gli squalificati dopo la 33a giornata (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono dieci gli squalificati, tutti per un turno, dopo la 33a giornata della Serie BKT. Lo ha deciso il Giudice sportivo. Si tratta dei seguenti atleti: Donnarumma (Cittadella), Pirola (Monza), Coppolaro (Virtus Entella), Lakicevic (Reggina), Legittimo (Cosenza), Mora e Sernicola (Spal), Nikolov (Lecce), Papetti (Brescia), Valeri (Cremonese). Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono dieci gli, tutti per un turno,la 33adellaBKT. Lo ha deciso il Giudice sportivo. Si tratta dei seguenti atleti: Donnarumma (Cittadella), Pirola (Monza), Coppolaro (Virtus Entella), Lakicevic (Reggina), Legittimo (Cosenza), Mora e Sernicola (Spal), Nikolov (Lecce), Papetti (Brescia), Valeri (Cremonese). Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

