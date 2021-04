Sacchi: 'Ibra e CR7 nervosi? Ci sta, non sono superuomini' (Di lunedì 12 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: A tu per tu con #Sacchi “Ibrahimovic e Ronaldo nervosi? Ci sta, sono umani” - sportli26181512 : Sacchi: 'Ibra e CR7 nervosi? Ci sta, non sono superuomini': Sacchi: 'Ibra e CR7 nervosi? Ci sta, non sono superuomi… - gooool89 : RT @Gazzetta_it: A tu per tu con #Sacchi “Ibrahimovic e Ronaldo nervosi? Ci sta, sono umani” - Gazzetta_it : A tu per tu con #Sacchi “Ibrahimovic e Ronaldo nervosi? Ci sta, sono umani” - AldoRivalta : Ibra ai tempi rispose male a Sacchi ed è nella lista nera di qualche servitù, strano -