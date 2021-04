Russia, un incendio devasta storica fabbrica di San Pietroburgo (Di lunedì 12 aprile 2021) Un gigantesco incendio ha devastato una storica fabbrica di San Pietroburgo. Le fiamme e il denso fumo nero si sono alzati in cielo da questo edificio dell'ex capitale imperiale russa."Secondo i dati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Un gigantescohato unadi San. Le fiamme e il denso fumo nero si sono alzati in cielo da questo edificio dell'ex capitale imperiale russa."Secondo i dati ...

Advertising

luragiuseppe : RT @bordoni_russia: 2/2 Se l' incendio scoppiasse le milizie dovrbbero essere in grado di farvi fronte. Ma se succedesse qualcosa tipo Sreb… - EraTuttoScritto : RT @bordoni_russia: 2/2 Se l' incendio scoppiasse le milizie dovrbbero essere in grado di farvi fronte. Ma se succedesse qualcosa tipo Sreb… - BrunoCaputo7 : RT @bordoni_russia: 2/2 Se l' incendio scoppiasse le milizie dovrbbero essere in grado di farvi fronte. Ma se succedesse qualcosa tipo Sreb… - Lukyluke311 : RT @bordoni_russia: 2/2 Se l' incendio scoppiasse le milizie dovrbbero essere in grado di farvi fronte. Ma se succedesse qualcosa tipo Sreb… - AgnelloMistico : RT @bordoni_russia: 2/2 Se l' incendio scoppiasse le milizie dovrbbero essere in grado di farvi fronte. Ma se succedesse qualcosa tipo Sreb… -