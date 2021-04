Ronaldo getta a terra la maglia della Juventus (o la lancia a un raccattapalle) (Di lunedì 12 aprile 2021) Cristiano Ronaldo al centro di un giallo al termine di Juventus-Genoa, partita vinta dai bianconeri per 3-1 ma con il portoghese a secco di reti e apparso nervoso in più di una occasione. CR7 si è reso protagonista del lancio della maglietta a terra con duplice interpretazione: stizza o semplicemente (come raccontato da alcuni testimoni) l'ha lanciata a un raccattapalle che gliela aveva chiesta? Leggi su panorama (Di lunedì 12 aprile 2021) Cristianoal centro di un giallo al termine di-Genoa, partita vinta dai bianconeri per 3-1 ma con il portoghese a secco di reti e apparso nervoso in più di una occasione. CR7 si è reso protagonista del lanciomaglietta acon duplice interpretazione: stizza o semplicemente (come raccontato da alcuni testimoni) l'hata a unche gliela aveva chiesta?

