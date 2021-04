Rifiuti abbandonati a Murazzano | individuati i responsabili

Advertising

enpaonlus : Gioia Tauro: i carabinieri ritrovano e mettono in salvo 4 cuccioli di meticci abbandonati tra i rifiuti… - radioalfa : Montecorvino Rovella, rifiuti abbandonati a ridosso del fiume - GSecondome : @amsa_spa segnalo rifiuti abbandonati qua e là e cestini pieni ai giardini Wanda osiris di via veglia/via trescore - mattinodinapoli : Rifiuti abbandonati e bruciati dagli incivili I controlli mancano e i roghi divampano - Ulisseonline : Nocera Superiore, cittadini segnalano cumuli di rifiuti abbandonati - -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti abbandonati

ilmattino.it

Il nostro territorio non è una discarica a cielo aperto, vi sono siti preposti per poter conferire taligratuitamente" è il commento dell'Amministrazione guidata dal sindaco Luca Viglierchio. ...La Transpolesana è di proprietà dell'Anas, ma le piazzole vengono usate da tutti e visto la tipologia disi pensa che molto spesso a scaricare, oltre ai cittadini siano anche ...A pochi giorni dalla notizia-bomba secondo la quale Roma si appresta a chiedere aiuto a Napoli per lo smaltimento di circa 100 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno, nelle strade ...Saranno coinvolti il corpo di polizia municipale e la PicenAmbiente per il tracciamento dei rifiuti lasciati abbandonati e non segnalati al comune di Spinetoli''.