Reggina, Edera: “Playoff? Non ci nascondiamo”. E sul futuro: “L’intenzione di rimanere c’è…” (Di lunedì 12 aprile 2021) Le parole dell’esterno della Reggina Simone Edera ai canali ufficiali del club: il giovane scuola Toro parla anche di obiettivi e futuro in amaranto “rimanere umili, coi piedi per terra, provando a spingere e a giocare ogni partita per vincere. Poi a fine stagione vedremo dove saremo, a questo punto è ovvio che non ci nascondiamo e puntiamo ai Playoff. Non possiamo rilassarci neanche per un secondo, questo perché siamo un grande gruppo, non molliamo mai e vogliamo raggiungere quell’obiettivo”. Parole e musica di Simone Edera, che ieri contro il Vicenza ha segnato il suo primo gol con la maglia della Reggina. L’esterno scuola Toro, ospite telefonico di “Passione Amaranto”, sui canali ufficiali del club, ha parlato proprio della segnatura: “Tornare ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Le parole dell’esterno dellaSimoneai canali ufficiali del club: il giovane scuola Toro parla anche di obiettivi ein amaranto “umili, coi piedi per terra, provando a spingere e a giocare ogni partita per vincere. Poi a fine stagione vedremo dove saremo, a questo punto è ovvio che non cie puntiamo ai. Non possiamo rilassarci neanche per un secondo, questo perché siamo un grande gruppo, non molliamo mai e vogliamo raggiungere quell’obiettivo”. Parole e musica di Simone, che ieri contro il Vicenza ha segnato il suo primo gol con la maglia della. L’esterno scuola Toro, ospite telefonico di “Passione Amaranto”, sui canali ufficiali del club, ha parlato proprio della segnatura: “Tornare ...

