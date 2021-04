Recovery Fund | da Città metropolitana di Reggio Calabria ok a Cabina di regia

(Di lunedì 12 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – Approvata all’unanimità in Consiglio metropolitano di Reggio Calabria la delibera che istituisce la Cabina di regia Reggio metropolitana per la gestione dei fondi previsti dal Recovery Fund. “Un’occasione storica – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà – un obiettivo strategico che va oltre ogni appartenenza partitica e che chiama a raccolta le migliori energie della classe dirigente del nostro territorio”. La Cabina di regia si occuperà del monitoraggio dei fondi del Recovery Fund, Next Generation EU e Piano nazionale di ripresa e resilienza, misure straordinarie per sopperire ai danni causati dalla pandemia.

Reggio Calabria, il Consiglio Metropolitano approva all'unanimità l'istituzione della Cabina di regia per programmare e monitorare le risorse straordinarie del. Il sindaco Falcomatà: "Lavoriamo compatti per raccogliere un'opportunità dalla portata storica" Si è tenuta, questo pomeriggio a Palazzo Alvaro, la seduta del Consiglio Metropolitano di ...... tutti elementi cruciali per definire un agenda relativa al processo di cambiamento che necessariamente passerà dalle decisioni del governo, impegnato nella gestione dei fondi del...Si è tenuta, questo pomeriggio a Palazzo Alvaro, la seduta del Consiglio Metropolitano con all’ordine del giorno l’approvazione della Cabina di regia sulla programmazione e sul monitoraggio dei fondi ...E aggiunge: "in quest'ottica le risorse legate al Recovery Fund rappresentano un'opportunità irripetibile per la realizzazione del progetto". Sofo sottolinea inoltre che con il Next Generation EU ...