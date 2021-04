Pd: domani segreteria alle 9, a odg decreto imprese e dl sostegni (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – La segreteria del Partito democratico si riunirà domani mattina, martedì 13 aprile, alle ore 9. All’ordine del giorno il decreto imprese e il dl sostegni. Si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Ladel Partito democratico si riuniràmattina, martedì 13 aprile,ore 9. All’ordine del giorno ile il dl. Si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

