Parigi, spari fuori un ospedale: un morto e un ferito (Di lunedì 12 aprile 2021) Un morto e un ferito: questo il bilancio di una sparatoria avvenuta a Parigi, davanti l'ospedale Henri-Dunant, nel XVI arrondissement della capitale francese. Le prime informazioni fornite dalla polizia francese parlando di un uomo fuggito in scooter dopo aver esploso diversi colpi di arma da fuoco contro due persone. Uno dei colpiti, è un agente della sicurezza dell'ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera.

