Neonato morto a 20 giorni in ospedale a Viterbo: la Procura indaga per omicidio colposo (Di lunedì 12 aprile 2021) Neonato morto a 20 giorni in ospedale a Viterbo. Viterbo è scossa per la scomparsa prematura di Lorenzo Milione, morto a venti giorni all'ospedale Belcolle, senza che i medici gli avessero diagnosticato alcuna patologia. I genitori hanno sporto denuncia e la Procura indaga per omicidio colposo, per far luce su eventuali responsabilità a carico dei medici che lo hanno visitato. omicidio colposo è il reato per cui indaga la Procura di Viterbo per la morte di Lorenzo, un Neonato deceduto giovedì scorso 8 aprile all'ospedale di Belcolle.

